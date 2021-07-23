بعد زيادة سعر البنزين .. منع أي زيادة في تعريفة المواصلات

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قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أنه لا زيادة في أسعار المواصلات من ميكروباص والتاكس والسرفيس فى محافظة البحيرة، وأنه سيتم العمل بنفس التعريفة الحالية، ومتابعة ادارة المرور والوحدات المحلية وإدارات المواقف إلتزم جميع سائقي وسائل المواصلات بالأجرة على مستوى كافة خطوط السير بدائرة المحافظة .

وكلف محافظ البحيرة جميع الإدارات الفرعية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي تم اتخاذها من قبل، وترصيد الكميات الموجودة بسجل 21 بترول الخاص بالمحطات والتواصل في حالة وجود اي مشاكل او تكدسات.

بأتي ذلك القرار عقب قرار لجنة التسعير الدوري لأسعار المنتجات البترولية، بوزارة البترول رفع أسعار الوقود الجديدة عن الربع السنوي من يوليو إلى سبتمبر ٢٠٢١ بقيمة ٢٥ قرشاً عن الأسعار، التي تم العمل بها في الربع الحالى، وذلك إعتباراً من صباح الجمعة.

، وتضمنت الأسعار الجديدة تحديد ٦٧٥ قرشا/لتر بنزين٨٠ ، و٨ جنيهات /لتر بنزين ٩٢، و٩ جنيهات/لتر بنزين ٩٥، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين والمازوت وعدم رفعها.

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