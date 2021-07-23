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محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

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محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي محافظ الفيوم: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي

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أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، بعد إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، دون المساس بأسعار السولار والمازوت.

ووجه محافظ الفيوم، المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد ومسئولي ادارة المواقف والنقل بتكثيف الجولات الميدانية للمرور على كافة المواقف للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة للركوب من قبل المحافظة.

وأكد المحافظ، على مدير المواقف بالتنسيق الكامل مع ادارة مرور الفيوم، لاستمرار المتابعة الميدانية والحملات التفتيشية، لتنظيم العمل داخل المواقف والتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المحددة والمسارات المقررة، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مطالباً المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي مخالفات من خلال أرقام 2168041 و2168042.

المصرى اليوم

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