«النواب» يبدأ جلساته الاحد ويناقش قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية

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يبدأ مجلس النواب اجتماعاته يوم الأحد وتستمر لمدة 3 أيام، ويأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والري والذي انتهى منه المجلس ووافق عليه في مجموعه وارجا التصويت النهائى لجلسة أخرى .

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

كما يناقش المجلس60 تقرير من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبة مقدمة من الاعضاء. ومنها

اقتراحات برغبة من العضو علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات في المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

و النائبة إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعى بمستشفى القصير المركزى ومستشفى رأس غارب – محافظة البحر الأحمر.

و النائب أحمد عبدالسلام قورة، بشأن الاعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا في مدارس مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

و اقتراح من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما -محافظة سوهاج.

و من النائبتين سوسن حسنى حافظ، وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفنى الصناعى وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

و النائب أحمد على إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحى المرج – محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبى.

و اقتراح النائب أحمد العوضى رئيس لجنة الدفاع والامن القومى، بشأن إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوى على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية – محافظة الدقهلية.

و النائب السيد الخضر جوهر، بشأن سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

و اقتراح بشأن توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

و الناائب محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

و يناقش اقتراح من النواب وحيد فودة، وأحمد الشناوى، وسامر التلاوى، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

و النائبة نشوى محمد رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البدارى- محافظة أسيوط.

و اقتراح من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء كوبرى ذو مسارين أعلى كوبرى محمد نجيب- حى المرج- محافظة القاهرة