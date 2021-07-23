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صرحت النيابة العامة صباح، اليوم الجمعة، بدفن ٦ جثث ضحايا خالات الغرق بشواطئ الإسكندرية أمس ثالث أيام العيد بينهم ٣ من أسرة واحدة غرقوا بشاطى شهر العسل بمنطقى العجمى وامرت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، فيما شهدت شواطئ الاسكندرية زحاما شديدا فجر اليوم الجمعة وأفترش الزائرين الأرصفة انتظارا لفتح بوابات الشواطئ.

كانت شواطئ العجمي غرب الإسكندرية، شهدت أمس ٦حالات غرق، بينهم ٣ من أسرة واحدة.

ووفقا لتحقيقات نيابة الدخيلة بإشراف المستشار محمود زغلول رئيس النيابة، تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من الأهالى يفيد غرق ٣ من أسرة واحدة مكونة من الاب والام وابنهما .

وتبين من الفحص أن أسرة من محافظة القاهرة ونزلوا إلى مياه البحر مساء الخميس إلا ان التيار جرفهم وتمكن رجال الانقاذ بمساعدة الاهالى من انتشال جثثهم منذ قليل وتم نقلهم إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة. فيما شهد شاطئ السلام١ غرق شخصين وتم إنتشالهما وأيداعهما بثلاجة مستشفى العامرية العام لحين التصريح بدفنهما.فيما لقى شخص مصرعه غرقا بشاطى الزهراء هانوفيل وتبين انه يدعى مصعب مصعب سامي سيد الشيخ 25 سنة من منطقة حلوان بالقاهرة، وجارى البحث عن جثمانه.

يشار إلى ان شواطئ الإسكندرية شهدت إقبالا متزايد تزامنا مع ثالث أيام عيد الاضحى المبارك.

وفى ذات السياق أصدرت الادارة المركزية للسياحة والشواطئ بالاسكندرية تحذيرا شديدا للمواطنين وأعلنت رفع الريات الحمراء بجميع شواطئ الثغر نظرا لزيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج وحذرت المواطنين من خطورة النزول لمياه البحر وكذلك تم التاكيد على تواجد عمال ابراج المراقبة بالإضافة إلى تكثيف تواجد الغطاسين على الشواطئ.

وأشارت الادارة المركزية إلى أنه تم الاستعانة بمعدات الجيت سكى للمساعدة في عمليات الانقاذ السريع والمرور بين الرواد وتوعيتهم بخطورة النزول في غير الاماكن المحددة للسباحة مع منع نزول البدالات .

ومن جانبها، أهابت محافظة الإسكندرية بالرواد الالتزام بتعليمات المنقذين وعدم تجاوز المساحة المحددة للسباحة.

