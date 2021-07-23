بعد رفع سعر البنزين.. هدوء في محطات الوقود بالأقصر

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سادت حالة من الهدوء بمحطات الوقود بالاقصر، بعد تطبيق قرار زيادة أسعار البنزين، ولم تشهد المحطات تواجد للسيارات المختلفة بسبب الإجازة، وارتفاع درجات الحرارة بمدن المحافظة.

من جانبها، شكلت مديرية التموين بالاقصر، لجان من مفتشي التموين بمدن المحافظة، للمرور على محطات الوقود لمتابعة تطبيق الاسعار الجديدة وقياس المناسيب في التنكات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتلاعبين في الحصص .

فيما شددت محافظة الأقصر على رؤساء المدن، متابعة مواقف السيارات ومنع استغلال السائقين للركاب واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة ضد السائقين المخالفين، بجانب حملات المرور للتأكد من عدم رفع تسعيرة الركاب بكل المواقف والتشديد على وجود الملصق على سيارات الاجرة بقيمة الاجرة لكل خط من خطوط المحافظة، وثبات التعريفة المخصصة للركاب لثبات سعر السولار.