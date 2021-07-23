«تموين الشرقية»: ضبط ٢ طن و٣٧٠ لتر بنزين وسولار في حملات رقابية على محطات الوقود

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بعد زيادة أسعار المواد البترولية صباح الجمعة،كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود المتواجدة بنطاق المحافظة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالأسعار الجديدة والتي أقرتها لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية، وتم تطبيقها بجميع أنحاء الجمهورية بدءاً من صباح الجمعة ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة محمد سعد مدير الإدارة، بالمرور على المحطات بدائرة المحافظة للوقوف على مدي إلتزام أصحابها بالقوانين والقرارات التموينية، حيث أسفر التفتيش عن تحرير المحضر رقم 2116 لسنة 2021 ا د ط، ضد«ا .ح .ع» صاحبة محطة بنزين بدون ترخيص، وتم التحفظ على طن بنزين 80 ونصف طن سولار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة، بالمرور على محطات تموين السيارات للوقوف على صحة الشكاوي الخاصة بإضافة أصحاب هذه المحطات الماء إلى المواد البترولية من عدمها، وتبين من المرور عدم صحة هذه الشكاوي، وأثناء المرور على محطات الوقود، تمكنت الحملة من ضبط أحد المواطنين بقرية التل اﻷحمر يقوم بتشغيل وإدارة طلمبة رصيف داخل محل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر رقم 983 لسنة 2021 جنح أد.ط.ههيا، والتحفظ على 200 لتر بنزين 80 و170 لتر سولار على ذمة المحضر.

كما قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية برئاسة عبدالكريم عوض الله مدير الادارة، على محطات البترول غير المرخصة وتم ضبط أحد المواطنين بناحية 2بحر البقر الحسينية، قام بإنشاء وإدارة محطة تموين سيارات بدون ترخيص وتم ضبط 500 لتر سولار مدعم من قبل الدولة، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 957 جنح ا د ط، كما تم تحرير المحضر رقم 958 جنح ا د ط ضد أحد المواطنين المخالفين بناحيه قصاصين الشرق مركز الحسينية صاحب محطة تموين سيارات مصر للبترول لعدم إعلانه عن الأسعار.