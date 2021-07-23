التعليم العالي: جامعة الملك سلمان الدولية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2021- 2022

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. أشرف حسين رئيس جامعة سلمان الدولية، حول اتفاقيات الشراكة التي وقعتها الجامعة خلال الفترة الماضية، وكذلك الكليات والبرامج التي تشملها الجامعة، فضلًا عن استعدادات الجامعة لبداية العام الدراسي الجديد.

وأشار التقرير إلى أن جامعة الملك سلمان الدولية تستعد لاستقبال الطلاب للعام الجامعي 2021- 2022 بفروعها الثلاثة، حيث سينضم المقر الرئيسي للجامعة بمدينة الطور إلى فرعي الجامعة بمدن رأس سدر وشرم الشيخ، كما أنه من المقرر أن تطرح الجامعة في عامها الجامعي الثاني 35 برنامجًا أكاديميًا في 16 مجالًا علميًا لمواكبة احتياجات سوق العمل محليا ودوليا.

وأوضح التقرير أنه تم توزيع المجالات العلمية على فروع الجامعة الثلاثة، حيث يوجد بفرع الجامعة بمدينة رأس سدر مجالات (الطب البيطري، والصيدلة، والزراعات الصحراوية، والعلوم الأساسية المتقدمة، والعلوم الادارية والاعمال، وعلوم المجتمع)، ويوجد بفرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ مجالات (السياحة والضيافة، هندسة العمارة، والفنون والتصميم، واللغات التطبيقية)، بالإضافة إلى أن فرع الطور يوجد به مجالات (الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والهندسة، وعلوم وهندسة الحاسب، والصناعات التكنولوجية).

ولفت التقرير إلى أن الجامعة حاليًا تقوم بعقد شراكات مع جامعات عالمية متميزة لطرح برامج مزدوجة الشهادة تؤهل الخريجين للمنافسة في سوق العمل الدولي، كما تعمل الجامعة على التعاون مع المؤسسات الصناعية ومراكز البحوث المتخصصة لإثراء قطاع البحوث والتطوير بالجامعة، بالإضافة إلى دعم المهارات التطبيقية للطلاب من خلال تدريب متخصص يدعم القدرة التنافسية لخريجي الجامعة، فضلًا عن اهتمام الجامعة بالحياة الطلابية المتكاملة داخل الحرم الجامعي الذكي في إطار غير نمطي، حيث يقضي الطلاب أوقاتهم بين الدراسة وممارسة الرياضة، والسكن الجامعي، وعلى شواطئ سيناء الفريدة، وفي الأماكن السياحية المتميزة.

وأوضح التقرير أن الجامعة وقعت اتفاقية مع جامعة ساوث كارولينا الأمريكية (University Of South Carolina) في شهر مايو الماضي؛ بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين الجامعتين، ومنح درجات علمية مزدوجة معتمدة من الجامعتين، على أن تخضع جميع الإجراءات التنفيذية لهذه الاتفاقية للمراجعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية والمجلس الأعلى للجامعات، ومجالس إدارة الجامعتين.

وأضاف التقرير أن الجامعة بصدد توقيع اتفاق شراكة مع جامعة (أي أم سي- كريمس) بالنمسا في مجال السياحة والضيافة؛ لتقديم برامج تمنح شهادات مزدوجة الدرجة لتقديم ميزة تنافسية لخريجي الجامعة في هذا المجال.

وأشار إلى أنه عند اكتمال كافة مراحل الجامعة وتجهيزاتها سوف تقدم ٥٦ برنامجًا أكاديميًا في ١٧ مجالاً، وتشمل المجالات الأكاديمية: (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الإدارية، الزراعات الصحراوية، هندسة وعلوم الحاسب، الهندسة، الصناعات التكنولوجية، العلوم، هندسة العمارة، السياحة والضيافة، الفنون والتصميم، الألسن واللغات التطبيقية)، كما يشمل كل مجال أكاديمي العديد من البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل: (الذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا النانو، الطاقة الجديدة والمتجددة، الميكاترونيات، تكنولوجيا صناعة الأجهزة الدقيقة، تصميم وإنتاج الألعاب الإلكترونية، الرسوم المتحركة، التسويق وإدارة الأعمال الدولية، إدارة الفنادق والمنتجعات، البيوتكنولوجي، كيمياء البترول، الصيدلة، الطب والجراحة، طب الأسنان).

التعليم العالى: ٣٥ برنامج بجامعة الملك سلمان بفروعها في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ..القطاع الطبي أبرزها..تعرف عليها

التعليم العالى: ٣٥ برنامج بجامعة الملك سلمان بفروعها في الطور ورأس سدر وشرم الشيخ..القطاع الطبي أبرزها..تعرف عليها