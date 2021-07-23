رفع 55 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز اسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن وإظهار مدن المحافظة بالمظهر الحضارى والجمالى اللائق .

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا جنوب الأقصر، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة والقرى وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 25 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة المحكمة والمجلس القديم ومنطقة دويح، حيث تم تفريغ الحاويات .

كما تمكنت الوحدة المحلية بالنمسا برئاسة محمد عشري من رفع 15 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة من الطريق الغربى السريع بدايه من القرية حتى آخر المساوية وأيضا الطريق الشرقي طراد النيل ومورده النمسا وشارع الوحده الصحية بالقرايا .

كما قامت الوحدة المحلية بالكيمان من رفع 15 طن من الاتربة والمخلفات الصلبة بمدخل الكوم الشرقي ونطقة قصر ثقافة الكيمان وذلك بجانب تفريغ الحاويات، ومن جانبه شدد رئيس المركز على أجهزته التنفيذية وقسم النظافة بضرورة التواجد والعمل الميداني على مدار اليوم خاصة خلال أيام العيد .