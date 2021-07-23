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سادت حالة من الهدوء بمحطات تموين الوقود بطريق القاهرة- إسكندرية الزراعى في نطاق محافظة القليوبية اليوم الجمعة بعد إعلان ارتفاع تعريفة الوقود الجديدة بالمحطات منذ صباح اليوم

وأكد صاحب محطة وقود بمدينة طوخ، أنه حضر مندوب من الشركة وقام بتغيير الأسعار في ماكينات ضخ الوقود في التاسعة صباحا، مؤكدا أن الهدوء يسود بالمحطة نظرا لكون يوم الجمعة إجازة وحركة السيارات خفيفة كما أن لم يصل للجميع المواطنين قرار إرتفاع الأسعار

وسادت حالة من الغضب بين السائقين بسبب إرتفاع تعريفة الوقود 6،75 جنيه للتر البنزين 80 و8 جنيهات للتر البنزين 92 و9 جنيهات للتر البنزين 95 كما تم تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وأكد السائقون أن الزيادة تؤثر على مصدر رزقهم وتسبب في حدوث مشادات بين المواطنين والسائقين للخلاف على تعريفة الأجرة.

وطالب المواطنين باستبعاد بنزين 80 من ارتفاع تعريفة الأجرة، مؤكدين أن مالكى السيارات الملاكى يستطيعون التكيف مع ارتفاع الأسعار الأمر الذي لا يقدر عليه المواطنين وسائقى السيارات الأجرة فيما شهدت مواقف السيارات هدوءا كون اليوم هو اجازة ولا يوجد أي زحام على المواقف للركوب والتنقل.

هدوء فى محطات الوقود فى القليوبية

هدوء فى محطات الوقود فى القليوبية