أخبار عاجلة

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 -
البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تخريج أول دفعة من مركز الدراسات اللاهوتية والألحان الكنسية بمطرانية مغاغة (صور)

Print
تخريج أول دفعة من مركز الدراسات اللاهوتية والألحان الكنسية بمطرانية مغاغة (صور) تخريج أول دفعة من مركز الدراسات اللاهوتية والألحان الكنسية بمطرانية مغاغة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم متحف ملوي الاثري، عدد من الفعاليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي جو يسوده البهجه والمرح.

قدم المتحف ورش تعليم صناعة ماكيت الخروف واعادة التدوير بخامات صديقة للبيئة، صناعة مقلمة على هيئة خروف العيد باشكال جميلة باستخدام خامات مختلفة .

نظم المتحف كذلك خلال فعاليات العيد حفل شواء وطهي للحوم على الطرق القديمة تنافس فيها العديد من اولياء الامور والامهات .

كما نظم المتحف جولات ارشادية داخل قاعات العرض بالمتحف، للتعرف على اهم مقتنيات المتحف وسيناريو العرض المتحفي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة .

وقالت جيهان نسيم، مدير عام متحف آثار ملوي بالمنيا، أن المتحف يحرص على مشاركة أفراد المجتمع المناسبات والأعياد الهامة، وعيد الأضحى أحدها،

أن أكثر من جهة شاركت المتحف في نجاح تلك الفعاليات خلال عيد الأضحى وهم: قسم الموهبين بالادارة التعليمية، توجيه التربية الفنية بالإدارة التعليمية، حضانه الرواد للغات فرع ملوي، حضانه الصفا والمروة، فريق تياترو ملوي للاشخاص ذوي الاعاقة، عدد من الاسر والاطفال الموهوبين بمدينة ملوي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

مباراة منتخب مصر لكرة اليد مباشر الآن أمام ألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير

كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي

كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف