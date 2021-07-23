تخريج أول دفعة من مركز الدراسات اللاهوتية والألحان الكنسية بمطرانية مغاغة (صور)

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نظم متحف ملوي الاثري، عدد من الفعاليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي جو يسوده البهجه والمرح.

قدم المتحف ورش تعليم صناعة ماكيت الخروف واعادة التدوير بخامات صديقة للبيئة، صناعة مقلمة على هيئة خروف العيد باشكال جميلة باستخدام خامات مختلفة .

نظم المتحف كذلك خلال فعاليات العيد حفل شواء وطهي للحوم على الطرق القديمة تنافس فيها العديد من اولياء الامور والامهات .

كما نظم المتحف جولات ارشادية داخل قاعات العرض بالمتحف، للتعرف على اهم مقتنيات المتحف وسيناريو العرض المتحفي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة .

وقالت جيهان نسيم، مدير عام متحف آثار ملوي بالمنيا، أن المتحف يحرص على مشاركة أفراد المجتمع المناسبات والأعياد الهامة، وعيد الأضحى أحدها،

أن أكثر من جهة شاركت المتحف في نجاح تلك الفعاليات خلال عيد الأضحى وهم: قسم الموهبين بالادارة التعليمية، توجيه التربية الفنية بالإدارة التعليمية، حضانه الرواد للغات فرع ملوي، حضانه الصفا والمروة، فريق تياترو ملوي للاشخاص ذوي الاعاقة، عدد من الاسر والاطفال الموهوبين بمدينة ملوي.