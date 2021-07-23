حسين الجسمي يعلن عودة الحفلات في أبو ظبي

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استقبل الجمهور الإماراتي والعربي في أبوظبي، الفنان حسين الجسمي على خشبة مسرح الإتحاد ارينا في جزيرة ياس، خلال حفل عيد الأضحى المبارك الأضخم في الإمارات والمنطقة، والذي أعلن من خلاله الجسمي عودة الحفلات الغنائية الجماهرية في أبوظبي والإمارات، متنقلاً بصحبة وغناء الجمهور بين مجموعة كبيرة من أهم أغنياته على مدار ساعة ونصف من والتفاعل الشديد، على أنغام فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، ومشاركة الفنانة أصالة.

وأعرب الجسمي عن سعادته بالغناء في أبوظبي وبدء خطوات التعافي من هذه الأزمة العالمية ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية الذي قدمها الجمهور خلال حضوره، ووصفها قائلاً: «حبيبتي أبوظبي مبهجة والجمهور زيّن الفرحة وزادها روعة».

وأضاف قائلاً: «سعيد لأنني احتفلت مع جمهور أبوظبي وزائرين العاصمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث أتينا إليهم وكلنا شوق لهم مثلما هم مشتاقين لنا، فالحفل كان رائعاً واستثنائياً عنوانه الفرح والتفاؤل بأيام جميلة قادمة»، مضيفاً: «دائماً لدى دولتنا الحبيبة بشارات الخير، حيث تسعى قيادتنا الرشيدة إلى تبني وابتكار أفكار ومبادرات الفرح والسعادة من جميع جوانب الحياة بين أبناء الوطن وإخواننا المقيمين وزوّار الوطن من ضيوف وسائحين، لأننا دولة بنيت وتأسست على التسامح والمحبة والتعايش بأمن وسلام بيننا جميعاً».