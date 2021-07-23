★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الصباحي على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية. وخاض الفريق تدريبات تأهيلية واستشفائية في بداية المران، قبل أداء حصة تدريبات بدنية بقيادة فرناندو مدرب الأحمال .

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف عليها بنفسه. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة . المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.