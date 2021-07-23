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فقرة بدنية في مران الصباحي استعداداً لمواجهة غزل المحلة

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فقرة بدنية في مران الزمالك الصباحي استعداداً لمواجهة غزل المحلة فقرة بدنية في مران الصباحي استعداداً لمواجهة غزل المحلة

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خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مرانه الصباحي على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية. وخاض الفريق تدريبات تأهيلية واستشفائية في بداية المران، قبل أداء حصة تدريبات بدنية بقيادة فرناندو مدرب الأحمال .

قام الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالإشراف عليها بنفسه. ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة . المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.

المصرى اليوم

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