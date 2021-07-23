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قام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتخفيف الحمل التدريبي للاعبين خلال المران الصباحي الذي أقيم على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية.

ويحرص المدير الفني على تخصيص التدريب الصباحي للتدريبات البدنية، في حين يركز الجهاز الفني على النواحي الفنية والخططية في التدريب المسائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز. ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب الدوري برصيد ٦١ نقطة.