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السودان: طوارئ في سد مروي لوصول كميات كبيرة من المياة فوق المتوقع لبحيرة السد

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السودان: طوارئ في سد مروي لوصول كميات كبيرة من المياة فوق المتوقع لبحيرة السد السودان: طوارئ في سد مروي لوصول كميات كبيرة من المياة فوق المتوقع لبحيرة السد

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أعلنت غرفة طواريء الخريف والفيضانات بمنطقة مروي بالولاية الشمالية بالسودان أن إدارة سد مروي قد أفادت عن وصول كميات كبيرة فوق المتوقع من المياة لبحيرة السد الأمر الذي يجعل فتح تصريف الخزان «إحتمالا كبيرا».

وأهابت الغرفة، في بيان لها، بثتة وكالة الانباء السودانية «سونا» أمس الخميس، بأعضاء لجان التغيير والخدمات ولجان الجسور الواقية بمنطقة مروي وشباب لجان المقاومة وكافة المواطنين، باخذ الحيطة وووضع التحوطات اللازمة والتحسب لتصريف المياه.

وناشدت الغرفة جميع المواطنين على إمتداد قري المنطقة بالضفتين الغربية والشرقية بأخذ الحيطة والحذر والقيام بالتحوطات اللازمة لدرء خطر الفيضانات وحماية الجسور الواقية وعدم فتح أية جداول إلا بإشراف اللجان المسؤولة عن الجسور على إمتداد النيل حفاظاً على القري والمزارع والممتلكات.

وأكدت الغرفة ثقتها التامة في قدرة أبناء هذه المحلية على تحمل المسؤولية في حماية مناطقهم بكل عزيمة وبسالة وتجرد حتى يمرهذا الموسم على خير وسلام.

المصرى اليوم

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