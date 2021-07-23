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محطات الوقود بشمال سيناء تلتزم بتسعيرة الوقود الجديدة

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محطات الوقود بشمال سيناء تلتزم بتسعيرة الوقود الجديدة محطات الوقود بشمال سيناء تلتزم بتسعيرة الوقود الجديدة

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أعلنت مديرية والتجارة الداخلية بشمال سيناء عن التزام محطات الوقود بالمحافظة بتسعيرة الوقود الجديدة، بعد جرد المخزون في محطات الوقود على مستوى المحافظة عقب زيادة سعر الوقود.

وقال علاء الدين سمري، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء، إنه بدأ تفعيل السعر الجديد، وذلك بعد انتهاء عمليات الجرد وتسجيل الأرصدة بجميع المحطات، مشيرًا إلى أن جميع محطات الوقود في نطاق المحافظة التزمت بالأسعار الجديدة.

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه اعتباراً من الساعة التاسعة صباح اليوم الجمعة، أذ جاءت الأسعار، 6.75 جنيه للتر البنزين 80، و8 جنيهات للتر البنزين 92، و9 جنيهات للتر البنزين 95، وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر، وتثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3.900 جنيه للطن.

المصرى اليوم

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