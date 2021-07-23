حملات مكبرة لإزالة المباني المخالفة والتعديات علي الأراضي الزراعية بالشرقية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات المخالفة على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون الحصول على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، مستغلين أجازة عيد الأضحى المبارك ،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، من إيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الأول العلوي، بقرية الحوشة بنطاق الوحدة المحلية بالعصلوجي، وتم إخطار الشرطة والتحفظ على المواطن المخالف بمعرفة مركز شرطة الزقازيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

كما قامت الحملة بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة ركن علاء الدين ،عبارة عن شدة أعمدة بالدور السابع العلوي، وتم التحفظ على المواطن المخالف بمعرفة مركز شرطة الزقازيق، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بإزالة مباني بالدبش الأبيض بناحية طريق سامي سعد التابعة للوحدة المحلية بقصاصين الشرق، على مساحة 350 متر وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية للحفاظ عليها من أي تعديات أخرى، وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

فيما تمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القرين، من شن حملة إزالة في المهد لسور بالدبش على مساحة 20 متر بمنطقة العلاوات، وتمت الإزالة حتي منسوب سطح الأرض على نفقة المواطن، وذلك بإستخدام معدات مجلس المدينة.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بأولاد سيف، بإيقاف أعمال بناء ١٢ مقبرة بدون ترخيص على مساحة ٥٤ متر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت الوحدة المحلية بكفر أيوب، بحملة إزالة في المهد لسور بالدبش الأبيض على مساحة ١٠٠ متر، بقرية الطحاوية بالبر الشرقي وتمت الإزالة على نفقة المخالف.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا، حملة لإزالة سور بالدبش على مساحة 7 متر بقرية كفر عجيبة التابعة للوحدة المحلية بالعلاقمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبوكبير، بإزالة ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ١٢٠ متر بنطاق الوحدة المحلية بمنشأة رضوان، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمدينة صان الحجر، من رصد حالة بناء داخل الحيز العمراني برخصة منتهية على مساحة ٢٠٩ متر، وتم إيقاف الأعمال وإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالف، كما تم رصد حالة أخرى عبارة عن بناء مخالف لشروط الرخصة بإجمالي ٤٠ متر زيادة عن المساحة المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

