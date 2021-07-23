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رئيس «أرمنت»: رصد 7 مخالفات بناء بدون ترخيص بقرى المركز

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رئيس «أرمنت»: رصد 7 مخالفات بناء بدون ترخيص بقرى المركز رئيس «أرمنت»: رصد 7 مخالفات بناء بدون ترخيص بقرى المركز

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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، أنه تم رصد عدد 7 مخالفات تعدي على أرض زراعية قام بها بعض الأهالى مستغلين عطلة عيد الأضحى واقامة مبانى بالمخالفة للقانون.

وأضاف عاشور أن المخالفة الأولى عبارة عن تعدي على أرض زراعية بالبناء بالطوب الأحمر والمونة الاسمنتية على مساحة 100 متر، بناحية حوض ال 82 بالرزيقات بحري، والمخالفة الثانية عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض الدلال بالرزيقات قبلي والمخالفة الثالثة عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل أساسات خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية حوض ال 82 بالرزيقات بحري .

وأضاف ان المخالفة الرابعة عبارة عن عمل شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور ارضى على مساحة 175 متر، بناحية الرزيقات قلبي وتمت إزالة تلك المخالفات في المهد على كامل المسطح واعادة الشئ لاصله بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف رئيس قرية الرزيقات ومسؤلي التنظيم والمخالفة الخامسة عبارة عن تعدي بالحفر استعدادا لعمل قواعد خرسانية على مساحة 175 متر، بناحية الرزيقات قلبي وتمت إزالة المخالفة على كامل المسطح بالعمل اليدوي لتعذر دخول المعدات حفاظاً على الزراعات تحت إشراف رئيس قرية الرزيقات ومدير مرافق المركز .

وتابع أن المخالفة السادسة عبارة عن عمل شدة خشبية استعدادا لعمل سقف خرساني لدور اول علوي على مساحة 175 متر، بناحية نجع دنقل، والمخالفة السابعة عبارة عن تعدي بالطوب الأبيض والمونة السوداء على مساحة 175 متر، بناحية حوض الـ 90 إصلاح ارمنت الوابورات .

وتمت إزالة تلك المخالفات بمعدات الوحدة المحلية تحت إشراف مدير مرافق المركز ومشرفين الحوض بالجمعيات الزراعية.

المصرى اليوم

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