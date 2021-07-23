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إزالة 18 حالة تعد على مساحة 8 آلاف متر ومصادرة مواد البناء والمعدات في أسوان

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إزالة 18 حالة تعد على مساحة 8 آلاف متر ومصادرة مواد البناء والمعدات في أسوان إزالة 18 حالة تعد على مساحة 8 آلاف متر ومصادرة مواد البناء والمعدات في أسوان

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه تم الوقوف بحسم أمام محاولة البعض أستغلال أجازة عيد الأضحى المبارك وثورة ٢٣ يوليو وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حيث تم التدخل الفورى وإزالة ١٨ حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمختلف المراكز والمدن بمساحات إجمالية بلغت حوالى ٨ ألاف م2

وأوضح أنه تم تحرير محاضر مخالفة نيابة أمن الدولة طوارئ لأصحاب هذه التعديات، بجانب إزالة التعدي ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة، بينما يتم إحالة مخالفات التعديات الصارخة للنيابة العسكرية.

المصرى اليوم

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