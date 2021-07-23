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تبدأ فعاليات الأوليمبياد 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب منتخب مصر الاولمبي في أوليمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا .

لعب منتخب مصر الاولمبي مباراته الأولى بمواجهة إسبانيا يوم الخميس 22 يوليو والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

مصر ضد إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر ضد الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً

مصر ضد أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد الأرجنتين في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أوليمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأوليمبي عبر قنوات المجموعة وقررت بين سبورت إذاعة مباريات مصر والسعودية في منافسات كرة القدم على القناة المفتوحة .

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في الأوليمبياد وفعاليات مصر في البطولة هي beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو؟

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2/3

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