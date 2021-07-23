خالد جلال يشهد أولى ليالي برنامج «صيف الإنتاج الثقافي» بساحة الهناجر

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شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى، أولى ليالى برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي»، أمس الخميس، الذي ينظمه القطاع وتستمر فعالياته حتى ١٦ سبتمبر المقبل على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

بحضور الفنان شادى سرور مدير عام مركز الهناجر للفنون، والشاعر عماد عبدالمحسن مدير عام الإدارة العامة للنشاط الثقافى والفنى بالقطاع، ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، وعدد من قيادات القطاع ومشرفى ومدربى فرقة رضا، وسط حضور جماهيرى كبير، الذي استمتع بباقة متنوعة من روائع رائد استعراضات الفن الشعبى محمود رضا وإبداعات الموسيقار على إسماعيل .

حيث افتتحت فرقة «رضــــا» بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، أولى ليالى البرنامج بمجموعة من استعراضاتها تحت إشراف الفنان وليد طموم مدير عام الفرقة وهى «وردة يابلدى، الفلاحين، موشح آه لقلبى، سماح النوبة، العرقسوس، الحجالة، الطبول، النوبة»، وتقدم الفرقة ١٠ حفلات في الفترة من ٢٢ حتى ٣١ يوليو الجارى على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

ومن المقرر ان يتضمن برنامج «صيف قطاع الإنتاج الثقافي» طوال مدته، فقرات فنية وغنائية أخرى، تقدمها الفرقة القومية للفنون الشعبية، والفرقة القومية للموسيقى الشعبية، والسيرك القومى، وفرقة أنغام الشباب، إلى جانب عرض أوبريت «الليلة الكبيرة» لفرقة مسرح القاهرة للعرائس، وعرض العرائس «على بابا والأربعين حرامى» لفرقة تحت ١٨، ومسرحية «محل اللعب» لمركز الهناجر للفنون .

ويقدم القطاع حفلاته بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .