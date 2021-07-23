فيلم «توك توك» يتأهل للأوسكار

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فاز الفيلم المصري القصير «توك توك» للمخرج محمد خضر بجائزة أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان بان افريكان بلوس انجلوس بالولایات المتحدة الأمريكية في دورته التاسعة والعشرين، وهو من المهرجانات العالمية المؤهلة للتنافس على جوائز الأوسكار.

وتعد المشاركة في مهرجان بان افريكان السينمائي هي ثاني مشاركة في مهرجان مؤهل للأوسكار بعد مهرجان كليفلاند.

جدير بالذكر أن فيلم «توك توك» يعرض الآن بمهرجان دربان السينمائي الدولي بجنوب أفريقيا الذي يقام في الفترة من ٢٢ يوليو وحتى ١ أغسطس.

فيلم «توك توك» من إنتاج رامي يعقوب، شيرين علاء ومحمد خضر وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي ومن بطولة الهام وجدي، أشرف مهدي، محمد خميس، ندى اكرم، عمر راشد، ماري جرجس منتج فني يحيى الغريب، موسيقى تصويرية سيف الدين هلال، ومن إخراج وتصوير ومونتاج محمد خضر.

‏‎الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وتدور أحداثه حول ولاء التي تحاول توفير دخل لعائلتها بعد أن هاجر زوجها لخارج البلاد بطريقة غير شرعية. فتجبرها الظروف على العمل كسائقة توك توك لتقع في العديد من المشاكل وتواجه سلبيات المجتمع من عنف وتحرش وسيطرة الذكور على سوق التكاتك.

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