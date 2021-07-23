أخبار عاجلة

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حالة شفاء جديدة من المستجد بشمال سيناء

Print
حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد بشمال سيناء حالة شفاء جديدة من المستجد بشمال سيناء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء، اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في رابع أيام عيد الأضحى.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن موقف الإصابات على مستوى المحافظة ثابت بإجمالي عدد 535 حالة إيجابية منذ بداية الجائحة، مشيرًا إلى تسجيل حالة شفاء جديدة بالفيروس ليصل عدد حالات الشفاء إلى 3046 حالة منذ بداية الجائحة.

وأشار إلى وجود 213 حالة وفاة منذ بداية الجائحة، مع وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و11 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

رامي وحيد يعلن إصابته بفيروس كورونا: «الحمد الله على الابتلاء»

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

دراسة تؤكد علاقة فيروس كورونا بالخرف الغير قابل للشفاء

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا