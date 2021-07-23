محافظ الشرقية: مشروعات حياة كريمة تسير بخطي ثابتة وبقفزات سريعة

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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالمبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، والتي تمثل إنجازاً غير مسبوق للدولة المصرية، والتي رصدت 700 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات متكاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة، والكهرباء والإتصالات والزراعة، بهدف تحسين حياة المواطنين، وتغيير حياة الريف المصري بالكامل.

وأضاف محافظ الشرقية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، حرص على أن يتواكب تنفيذ هذا المشروع التنموي العملاق مع الإعلان عن ميلاد الجمهورية الجديدة، القائمة على مبادئ الديمقراطية والمساواة والمواطنة، للتأكيد على أن حياة كريمة للمواطنين هي الحق الأول من حقوق الإنسان.

وأوضح المحافظ أن إختيار مركز الحسينية جاء بعد دراسة متأنية لإحتياجات المواطنين بالقرى التي تعاني من نقص شديد في الخدمات ،لتدخل 41 قرية و740 تابعا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري مؤكداً أن أعمال التطوير الجارية بقرى مركز الحسينية تسير على قدم وساق، وذلك من خلال التنسيق والتكامل بين المحافظة والشعبة الهندسية للقوات المسلحة، لسرعة إنجاز المشروعات ودخولها الخدمة لتغيير شكل الحياة إلى الأفضل.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم وضع خطط استباقية لتنفيذ 600 مشروع في قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الصحة والاسعاف – الأبنية التعليمية – الغاز الطبيعي – مجمعات الخدمات الحكومية والزراعية – الكباري وتأهيل الترع – التليفونات – الطرق الداخلية والمحلية – الكهرباء والانارة"، وجاري العمل حاليا علي تنفيذ 203 مشروع في قطاعات " مياه الشرب والصرف الصحي – الشباب والرياضة – الصحة والاسعاف – الأبنية التعليمية – الغاز الطبيعي – مجمعات الخدمات الحكومية – الكباري وتأهيل الترع" ، بالإضافة الي تطوير 5716 منزل ضمن مبادرة سكن كريم ، مؤكدا أن الأعمال تسير بشكل منتظم وبقفزات سريعة عن الجدول الزمني المحدد، ويتم التنسيق مع كافة الجهات لتذليل أي عقبات تقف أمام التنفيذ.