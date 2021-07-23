بعد زيادة سعر البنزين .... 9 اجراءات لترشيد الاستهلاك و تخفيض تكلفة تموين السيارة

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بعد اعلان وزارة البترول اليوم عن زيادة اسعار البنزين بواقع 25 قرش للتر ، يتجه عدد من مالكي السيارات خاصة الملاكي و التي تعمل بالبنزين علي اتخاذ عدد من التدابير للحد من الاستهلاك و ترشيد استهلاك كميات البنزين الاسبوعية لعدم تحمل مصروفات اضافية بعد زيادة اسعار البنزين .

وكانت وزارة البترول اعلنت اليوم عن زيادة اسعار البنزين لكل الانواع بواقع 25 قرش للتر ، حيث تم زيادة بيع البنزين بأنواعه الثلاثة لتكون 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

وبعد زيادة الاسعار الجديدة ستصل سعر صفيحة البنزين و التي تحوي 20 لتر وهي الفئة الاكثر تداولا في تموين السيارة لنحو 135 جنيها لفئة البنزين 80 و 160 جنيها لفئة البنزين 92 و 180 جنيها لفئة البنزين 95 . اوضحت وزارة البترول ان الزيادة في الاسعار ترجع في الاساس الي ارتفاع خام برنت خلال الفترة الماضية ما كان السبب الاساسي وراء زيادة الاسعار .

وتوقع مصدرمسؤل بوزارة البترول ان تزيد عمليات الاقبال علي تحويل السيارات للغاز حيث ان تكلفة الغاز اقل بنحو 50 % من تكلفة تموين السيارة بالبنزين .

وهناك عدد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها تساهم في الحد من حجم استهلاك البنزين للسيارة .

9 اجراءات للحد من استهلاك البنزين و الحفاظ علي التكلفة :

1- مراقبة حجم استهلاك البنزين مقابل الكيلومتر ، و ذلك من خلال متابعة العداد الخاص بحجم استهلاك البنزين مقابل المسافة لمعرفة هل مستويات استهلاك البنزين تتناسب مع معدل سير السيارة و عدد الكيلومترات ام ان هناك زيادة تحتاج الي صيانة و معرفة اسباب زيادة الاستهلاك .

2 - توفير استهلاك السيارة من خلال وضع جدول محدد للانتقال سواء لمكان العمل او غيرها من الاحتياجات لتكون الاماكن قريبة من بعضها في اليوم الواحد ، مع وضع خطة للتحرك قبل التحرك و الالتزام بها .

3 - التاكد من سلامة الاطارات و ملائها بالشكل السليم خاصة ان عدم نفخ الاطارات بالصورة الصحيحة يؤدي الي زيادة معدل استهلاك البنزين .

4 - كلما كانت الطرق مفتوحة و الحركة اسرع ساهم هذا في الحد من استهلاك البنزين وبالتالي اذا كان الخروج في اوقات الذروة و الزحام غير ضروري يمكن تاجيل مثل هذه التحركات الي اوقات تكون فيها الحركة مفتوحة في الشوارع .

5 - زيادة استهلاك المكابح و تكرار الضغط عليها يؤدي الي زيادة استهلاك البنزين .

6 - ايضا تبطيل السيارة و اعادة تشغيلها عدة مرات يساهم في زيادة معدل استهلاك البنزين وبالتالي لا يفضل ابطال السيارة طالما كانت مدة الانتظار بسيطة .

7 - يجب مراجعة حالة شمعات الاحتراق " البوجيهات " خاصة ان وجود ترسبات عليها يؤدي الي زيادة معدل استهلاك البنزين .

8 - في حالة الاعتماد علي السيارات المانيول يفضل اتباع التسلسل الطبيعي في استخدام ناقل الحركة المناسب مع السرعة و عدم تجاوزه لضمان استهلاك الكميات المناسبة من البنزين دون زيادة .

9 - يمكن الاعتماد علي اغلاق النوافذ او علي الاقل تقليل المساحات المفتوحة لدي الاعتماد علي السرعات العالية لان مقاومة الهواء للسيارة يزيد من استهلاك البنزين .