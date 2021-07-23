أخبار عاجلة

البرلمان الليبي ينفي تعرض عقيلة صالح لحادث سير -
كريم شحاتة: عبد الرحمن مجدي لم يستحق الانضمام للمنتخب الأولمبي -
«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 49757 إصابة جديدة بالبرازيل و2089 بألمانيا

Print
كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 49757 إصابة جديدة بالبرازيل و2089 بألمانيا كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 49757 إصابة جديدة بالبرازيل و2089 بألمانيا
تسجيل 1630 حالة بكوريا الجنوبية و130 في موريتانيا و44 بمصر

كورونا في 5 دول خلال 24 ساعة.. 49757 إصابة جديدة بالبرازيل و2089 بألمانيا

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، أمس الخميس، إن البلاد سجّلت 49757 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و1412 حالة وفاة بسبب مرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2089؛ ليصل إلى ثلاثة ملايين و752592 إصابة.

وكشفت البيانات أن البلاد سجّلت 34 وفاة جديدة بالمرض؛ ليرتفع الإجمالي 91492.

كوريا الجنوبية

سجّلت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كوريا الجنوبي أكثر من 1600 إصابة خلال يوم أمس، وسط استمرار الموجة الرابعة من تفشي كورونا في البلاد.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، تسجيل 1630 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي الإصابات إلى 185733 إصابة.

موريتانيا

سجّلت موريتانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة.

وأشارت وزارة الصحة الموريتانية، في بيان أمس، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 23 ألفاً و223، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 517.

سجّلت مصر 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 5 حالات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجّلة بالفيروس بلغ 283906 من ضمنهم 226535 حالة تم شفاؤها، و16470 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

«التعليم» توقع بروتوكول تعاون لتعزيز الأعمال الزراعية في الريف المصري

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

"هادي": ميليشيا الحوثي مصرة على تدمير مقدرات اليمن بسلوكها العدواني

مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي

مصر ضد ألمانيا .. 7 مواجهات سابقة في الأولمبياد ورقم تاريخي