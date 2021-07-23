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مدير الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» بمكة المكرّمة

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مدير الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» بمكة المكرّمة مدير الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» بمكة المكرّمة
ثمّن الجهود المبذولة من قِبل العاملين وأشاد بالإمكانات المتاحة

مدير الجوازات يزور المركز الوطني للعمليات الأمنية «911» بمكة المكرّمة

قام مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى؛ بزيارة المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) بمنطقة مكة المكرّمة، حيث التقى قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية العميد وليد بن سليمان الطويان.

واطلع الفريق اليحيى؛ على أقسام المركز المختصة باستقبال البلاغات وكيفية التعامل معها وترحيلها للجهات ذات العلاقة بدقة وجودة عاليتين بعدة لغات مختلفة، وآلية التعامل مع جميع الاتصالات المختلفة الواردة على مدار الساعة ومعالجتها في وقت قياسي.

وثمّن الفريق اليحيى؛ الجهود المبذولة من قِبل العاملين في المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، مشيداً بالإمكانات المتاحة التي من شأنها الإسهام في تطور العمل بما يواكب التطلعات وفق الإجراءات الاحترازية، مقدماً شكره وتقديره لجميع العاملين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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