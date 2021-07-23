حفل شواء وأشغال فنية للأطفال.. فعاليات فرحة العيد بمتحف ملوي الأثري (صور)

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نظم متحف ملوي الأثري، عدد من الفعاليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفي جو يسوده البهجة والمرح.

قدم المتحف ورش تعليم صناعة ماكيت الخروف وإعادة التدوير خامات صديقة للبيئة، صناعة مقلمة على هيئة خروف العيد باشكال جميله بأستخدام خامات مختلفة.

نظم المتحف كذلك خلال فعاليات العيد حفل شواء وطهي اللحوم على الطرق القديمة تنافس فيها العديد من اولياء الامور والامهات .

كما نظم المتحف جولات إرشادية داخل قاعات العرض بالمتحف، للتعرف على أهم مقتنيات المتحف وسيناريو العرض المتحفي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وقالت جيهان نسيم، مدير عام متحف آثار ملوي بالمنيا، أن المتحف يحرص على مشاركة أفراد المجتمع المناسبات والأعياد الهامة، وعيد الأضحى أحدها،

أن أكثر من جهة شاركت المتحف في نجاح تلك الفعاليات خلال عيد الأضحى وهم: قسم الموهوبين بالإدارة التعليمية، توجيه التربية الفنية بالإدارة التعليمية، حضانة الرواد للغات فرع ملوي، حضانة الصفا والمروة، فريق تياترو ملوي للاشخاص ذوي الاعاقة، عدد من الاسر والاطفال الموهوبين بمدينة ملوي.