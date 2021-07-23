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بسبب فاتورة التكييف ..اغرب قضية خلع فى محاكم الاسرة

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بسبب فاتورة التكييف ..اغرب قضية خلع فى محاكم الاسرة بسبب فاتورة التكييف ..اغرب قضية خلع فى محاكم الاسرة

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رفعت الزوجة "ن .ه .م" 27 سنة ،ربة منزل قضية خلع على زوجها "م .س .ع" 32 سنة مهندس ،قالت الزوجة فى دعوى الخلع التى رفعتها ،تزوجنا منذ5 سنوات ،ورغم انه ميسور الحال إلا انه ينفق بحساب او زى ما بيقولوا زوجى "بخيل "او ماسك إيده حبتين .

أضافت الزوجة امام محكمة الاسرة قائلة لم نذهب ولو مرة واحدة إلى اى مصيف لقضاء يومين حلوين زى باقى البشر ،حتى شهر العسل كان مجرد إسبوع عادى قضيناه فى البيت لم نذهب خلاله إلى اى مكان حتى دريم لاند لم نذهب اليها ابدا رغم اننى طلبت منه الذهاب اليها اكثر من مرة .

واصلت الزوجة قائلة ،كل هذه الامور عادية لكننا فى هذه الايام نعيش فى أسوأ درجة حرارة والصيف لسه بيشد ،والشقة فيها التكييف لكنه مش راضى يشغله عشان ما يستهلكش كهرباء ،تحايلت عليه كثيرا كى يوافق على تشغيله ولو ساعة فى اليوم لكنه رفض تماما وقال لها وفرى فلوس الكهرباء ال هيستهلكها التكييف لمصروف البيت .

أكدت الزوجة امام محكمة الاسرة انها هددت زوجها كثيرا برفع قضية خلع ضده بسبب بخله وكان رده "إعملى ال عايزاه "ولما داقت بيا الدنيا قررت رفع دعوى الخلع كى اتخلص من زوجى البخيل.

المصرى اليوم

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