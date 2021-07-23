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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة

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"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة "الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على نجران وجازان وعسير والباحة
رياح سطحية على الرياض وشرورة ونجران ومكة والمدينة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الرياض، شرورة، نجران، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة)، فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف؛ يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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