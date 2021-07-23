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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية توجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 2 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 3 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، و2 قطعة سلاح أبيض، ومتهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، ومتهم مراقب هارب، وتنفيذ 2159 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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