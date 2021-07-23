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تأهلوا لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.. "الداخلية" تكرم 4 من لاعبى "إتحاد الشرطة"

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تأهلوا لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.. "الداخلية" تكرم 4 من لاعبى "إتحاد الشرطة" تأهلوا لدورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.. "الداخلية" تكرم 4 من لاعبى "إتحاد الشرطة"

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كرمت وزارة الداخلية 4 من لاعبى نادي إتحاد الشرطة الرياضى فى رفع أثقال معاقين، لنتائجهم ببطولة فزاع الدولية لرفع الأثقال التى أقيمت بإمارة دبى بدولة الإمارات المتحدة.

وتأهل اللاعبين الأربعة أمانى إبراهيم الدسوقى، لحصولها على المركز الأول لوزن 86 كيلو جرام والميدالية الذهبية، وأمل محمود حنفى لحصولها على المركز الرابع لوزن 79 كيلو جرام، ومحمود محمد صبرى، لحصوله على المركز الخامس لوزن 72 كيلو جرام، وجيهان جلال حسن لحصولها على المركز العاشر لوزن 79 كيلو جرام، إلى دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو 2021م.

يأتى ذلك فى ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، إيماناً برسالة الرياضة السامية وتقديراً لما أظهره اللاعبين من تميز وقدرٍ عالٍ من المسئولية.

المصرى اليوم

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