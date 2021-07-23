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جيران المحاسب ضحية الطعن على يد زوجته: شاب مكافح ولم يتشاجر يوما معها (صور)

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رصد «المصري اليوم» المنزل الذي شهد واقعة مقتل «محاسب» على يد زوجتة في قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز شرطة طوخ والمنزل مكون من طابقين وكان المجنى علية «محمد احمد عبدالحفيظ» وزوجته «ريهام سعيد» يقيمان فيه مع والدة المجنى عليه التي كانت تقيم في الطابق الأرضي والمنزل مغلق وقت ان انتقلنا إلى هناك

الجيران المقيمين بجوار المنزل أكدوا أن «محمد» كان مثالا للشاب المكافح كان يحب عمله حيث كان يعمل في إحدى الشركات التي يمتلكها خال زوجته وحياتهما كانت مستقرة وأضاف الجيران أنهم لم يسمعوا يوما انه تشاجر مع زوجته أو ضربها إلا يوم الحادث سمعوا بالجريمة وطلبوا بالرحمه لـ محمد والقصاص العادل من زوجته التي تسببت في وفاته

أضاف الجيران أن المجنى عليه له شقيقة وحيدة فقط دكتورة صيدلانية وان والده متوفي من فترة كبيرة ووالدته كده وتعبت في تربيته وشقيقته حتى تزوج «محمد وشقيقته».

كانت قرية طنط الجزيرة دائرة مركز شرطة شهدت مصرع محاسب على يد زوجته إثر مشادة كلامية لخلافات على مصروف المنزل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب عليها، فأمسكت سكينا من المطبخ ووجهته لصدره فسقط جثة هامدة

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ بمصرع محاسب على يد زوجته بسلاح أبيض سكين، إثر خلافات زوجية تطورت لمشاجرة بينهما.

انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وبالفحص، تبين نشوب مشادة كلامية بين «ريهام سعيد»، 25 سنة، ربة منزل وزوجها «محمد أحمد عبدالحفيظ» 28 سنة، محاسب على مصروفات المنزل، تطورت لمشاجرة تعدى المجنى عليه عليها أولا بمحاولة خنقها فامسكت الزوجة سكينا وطعنته في صدره فسقط على الأرض غارقا في دمائه

وتحرير محضر بالواقعة، وبعرض المتهمة على النيابة أدلت باعترافات تفصيلية حول الواقعة وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام وجدد لها قاضى المعارضات 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات.

منزل ضحية الطعن على يد زوجتة فى طنط الجزيرة
منزل ضحية الطعن على يد زوجتة فى طنط الجزيرة
منزل ضحية الطعن على يد زوجتة فى طنط الجزيرة
منزل ضحية الطعن على يد زوجتة فى طنط الجزيرة

المصرى اليوم

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