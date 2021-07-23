«علشان يسرقه».. ضبط تاجر دواجن أنهى حياة سائق بالجيزة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط تاجر دواجن بتهمة قتل سائق بغرض السرقة، بسبب مروره بضائقة مالية، وعلمه بحيازته مبلغ كبير من الأموال بالجيزة.

وتبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة لأحد الأشخاص مصابة بعيار نارى، وعقب ذلك حضر شقيقه تاجر دواجن ، وأقرا بأن المجنى عليه يعمل سائق طرفهما بسيارة ربع نقل ملك أحدهما، وأن المجنى عليه سائق.

وأضافا أنه عقب خروج المجنى عليه بالسيارة لإحضار حمولة دواجن وبحوزته مبلغ مالى ، فوجئا بغلق هاتفه وإنقطاع الإتصال به فقاما للبحث عنه والعثور على السيارة بدائرة قسم شرطة الجيزة ، وبتفتيشها عثر أسفل مقعد قائدها على فرد محلى.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تاجر دواجن.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية ، فعقد العزم على قتل المجنى عليه وسرقته لعلمه بأنه يحوز مبالغ مالية نظراً لطبيعة عملهما بذات النشاط التجارى ، وأنه دائم التحرك بالسيارة بمفرده ، وقيامه بإنتظاره وإستقل السيارة برفقته لذات الوجهة وأثناء سيرهما غافله وأطلق عيار نارى من السلاح المعثور عليه بالسيارة فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وإستولى على المبلغ المالى الذى كان بحوزته وتخلى عنه بمكان العثور، وهرب بالسيارة وتركها بمكان العثور ، وأقر بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات جريمته، وإنفاقه باقى المبلغ فـى سداد ديونه ومتطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.