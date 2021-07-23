كشف غموض مقتل شخص بطلقات نارية داخل مزرعته بالجيزة

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كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، غموض مقتل مزارع بطلقات نارية داخل مزرعته بمنطقة منشأة القناطر، وتبين أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الواقعة.

وكان تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بمقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية متفرقة داخل إحدى المزارع ملكه الكائنة بدائرة المركز.

وأقر نجله أنه حال تواجده رفقة والده بالمزرعة، فوجئا بسيارة ترجل منها مجهولون، وأطلقوا أعيرة نارية تجاههما أصابت والده وأودت بحياته، وإتهم 4 أشخاص بارتكاب الواقعة لوجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة المتهمين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذاً بالثأر، وتم إرشادهم ضبط 2 بندقية آلية المُستخدمتين في إرتكاب الواقعة الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.