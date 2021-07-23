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تقدمت السيدة انتصار السيسي، بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي تحل اليوم الجمعة.

قالت «السيسي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة»، مضيفة: «التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال».

وأضافت: «كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام».