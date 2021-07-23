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انتصار : ثورة يوليو ستظل محفورة في وجدان المصريين والأمة العربية بأكملها

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انتصار السيسي: ثورة يوليو ستظل محفورة في وجدان المصريين والأمة العربية بأكملها انتصار : ثورة يوليو ستظل محفورة في وجدان المصريين والأمة العربية بأكملها

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تقدمت السيدة انتصار ، بالتهنئة لشعب العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، التي تحل اليوم الجمعة.

قالت «السيسي» عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أتقدم بالتهنئة لشعب مصر العظيم وقواتنا المسلحة، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة»، مضيفة: «التي ستظل محفورة في وجدان الشعب المصري والأمة العربية بأكملها، فقد امتد ضياؤها إلى كل بلد عربي وإفريقي يرغب في الحرية والاستقلال».

وأضافت: «كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في أمن وسلام».

المصرى اليوم

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