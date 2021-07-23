رابط وموعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021

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تزايد البحث من الطلاب عن موعد اعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2021 ورابط اعلان نتيجة الدبلومات الفنية بكافة أنواعها الصناعية والتجارية والزراعية والفندفية، وخصوصًا موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021.

قالت مصادر فى وزارة التربية والتعليم إنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية نهاية الأسبوع المقبل أو على أقصي تقدير يوم السبت الموافق 31 يوليو 2021، وسيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الالكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم عقب اعتماد النتيجة رسميًا.

يبلغ عدد طلاب الدبلومات الفنية المتقدمين لأداء الامتحانات 816 ألفًا و948 طالبًا وطالبة، وشارك فى مراقبة وتنظيم لجان الامتحانات 212 ألفًا و951 طالبًا وطالبة متنوعين بين ملاحظين ورؤساء لجان ومشرفين على الامتحانات، وتم أداء 1431 مادة إمتحانية للدبلومات الفنية بأنواعها وشعبها فى 3111 لجنة امتحانية على مستوي المدارس الفنية فى مصر.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 1 يوليو الماضي وبدأت عمليات تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية يوم 19 يونيو الماضي وانتهت يوم 10 يوليو 2021، بمشاركة 45 ألفًا من المصحيين، وحاليًا تتم أعمال المراجعة ورصد درجات الامتحانات تمهيدًا لاعتماد النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

يستطيع الطلاب الاستعلام عن النتيجة فور الإعلان عنها من خلال الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .

خطوات الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021

الدخول على صفحة وزارة التربية والتعليم عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية الموجود أعلي.

اختيار سواء الدبلوم المطلوب الاستعلام عنه( صناعي / زراعي / تجاري / صحي).

كتابة رقم الجلوس.

والضغط على عرض النتيجة.

مواعيد التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية

تتيح وزارة التربية والتعليم لطلاب الدبلومات الفنية التظلم من نتيجة الدبلومات الفنية اعتبارًا من اليوم التالي لاعتماد الننتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم رسميًا.

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