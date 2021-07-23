المجلس الأعلي للثقافة يناش أثر الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس الثلاثاء المقبل

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ضمن أجندة فعاليات عام التبادل الإنسانى المصري الروسي 2021 ـ 2022 التي أعدتها وزارة الثقافة؛ ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بالتعاون مع عدد من الجهات المصرية والروسية ندوة تتناول «أثر الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس» وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 27 يوليو بالمجلس الأعلي للثقافة.

قالت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة إن عام التبادل الانسانى بين مصر وروسيا حدث براق يبرز قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، واضافت انه يشهد العديد من الانشطة المتنوعة التي تهدف إلى القاء الضوء على المحتوى الفكرى والفنى في المجتمعين، مشيرة انه مشيرة إلى دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

يذكر أن الندوة تقام بمشاركة عدد من النقاد والادباء والمفكرين الروس منهم الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي المستشرق الروسي والمتخصص في كتابات شعوب الشرق، والدكتورة سارالي غينزبورغ المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي، والمؤرخ والشاعر والقاص اندري بولونسكي وعالم الانثرويولوجيا ايفور سيد منسق البرامج الدولية لمعد الترجمة في موسكو والذي امضي جزء كبير من حياته في الوطن العربي، والمستشرق الروسي الكبير اوليف ميترو فاتوفيتش عضو تحاد كتاب روسيا واحد مؤسسي منتدي الكتاب والمترجمين في بلدان الدول المستقلة ودول البلطيق وعضو المكتب ادائم لرابطة كتاب اسيا وافريقيا (برسائل مسجلة عبر تقنية الفيديو )، ومن الجانب المصرى يشارك كل من الاديب الكبير يوسف القعيد، الدكتورة مكارم الغامري استاذة الأدب الروسي بكلية الألسن والناقدة الدكتورة مني طلبة.

كان قطاع العلاقات الثقافية الخارجية قد نظم في إطار عام التبادل الأنساني المصري الروسي 2021 ـ 2022 بالتعاون مع ـ سفارة مصر بموسكوـ وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات الروسية معرض الفنون والحرف التراثية المصرية بالمكتبة الوطنية الروسية (مكتبة لينين سابقاً) بموسكو خلال الفترة من 19 حتي 25 يوليو 2021، وصاحب الافتتاح ندوة عن الفنون والحرف التراثية المصرية، اقيمت ،بمشاركة الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة عبر تطبيق zoom، وبحضور كل من ايجور سيت الكاتب والشاعر الروسي ونائب رئيس هيئة التعاون الثقافي الدولي الروسية وآنا بيلكف المستشرقة والمتخصصة في الشؤون الشرقية مسئولة التواصل مع دول الشرق في الوكالة الأخبارية روسيا اليوم وارتيوم اليجيفيتش استاذ مساعد تاريخ الشرق الأوسط في النواحي الثقافية في جامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، والكسندر اريخيفوف استاذ في معهد علوم المصريات باكاديمية البحث العلمي الروسية .