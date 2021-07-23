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جوله تفقدية لرئيس مياه أسيوط لمتابعة انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى

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جوله تفقدية لرئيس مياه أسيوط لمتابعة انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى جوله تفقدية لرئيس مياه أسيوط لمتابعة انتظام العمل خلال إجازة عيد الأضحى

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أجرى المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، جولة تفقدية للمرور على عدد من محطات المياه والصرف الصحي لمتابعة انتظام سير العمل وتهنئة أبناء الشركة العاملين خلال فترة الاجازة، يرافقه رؤساء القطاعات ومديري عموم المناطق.

وشملت الجولة زيارة محطة صرف صحي البركة، ومحطة صرف صحي الوليدية بمنطقة شرق أسيوط، ومحطة مياه الطوابية المرشحة، محطة مياه ساحل سليم المرشحة.

كما تفقد محطة صرف صحي البدارى ومحطة مياه تل أولاد زايد للاطمئنان على سلامة العمل داخل المحطات، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات تعوق التشغيل بصورة مثالية.

ووجه رئيس الشركة لجميع السادة رؤساء القطاعات ومديري لمناطق والعاملين بالشركة الشكر على العمل الجاد القائم على الجد والاجتهاد والعمل بروح الفريق للارتقاء بالعمل المؤسسي، مهنئا جميع ابناء الشركة بقدوم عيد الأضحى المبارك، وثورة يوليو المجيدة.

المصرى اليوم

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