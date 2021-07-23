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محافظ الغربية : لا زيادة في المواصلات داخل نطاق محافظة

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محافظ الغربية : لا زيادة في أسعار المواصلات داخل نطاق محافظة محافظ الغربية : لا زيادة في المواصلات داخل نطاق محافظة

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أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية عن انتظام سير العمل داخل جميع المواقف في نطاق محافظة الغربية واستمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في السولار.
كما أكد الدكتور رحمي أنه وجه كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة وتشكيل حملات مشتركة من مديرية ، إدارة المواقف وإدارة المرور، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

ويناشد محافظ الغربية جموع المواطنين بالتواصل الفوري مع الرقم ( 01281189769 ) والمخصص من إدارة مواقف الغربية في حالة أي زيادة في تعريفة الركوب لجميع الخطوط الداخلية والخارجية، وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الرقم 0403341233 والتي تقوم بدورها بالمتابعة المستمرة على مدار اليوم مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء.

جاء ذلك عقب قرار وزارة البترول والثروة المعدنية بتحريك أسعار الوقود اعتباراً من صباح اليوم الجمعة، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه ورؤية 2030 بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، حيث تضمن القرار تحديد سعر بنزين أوكتين 80 بـ 675 قرشا /لتر، بنزين أوكتين 92 بـ 800 قرشًا/ لتر، بنزين أوكتين 95 بـ 900 قرشًا/لتر، مع تثبيت أسعار السولار والكيروسين.

المصرى اليوم

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