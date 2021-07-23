الوكيل البابوي في الإسكندرية يُسلّم الفائزين بمسابقة «كتاب مفتوح في كل بيت» هدايا وشهادات تقدير (صور)

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سلم القمص إبرام إميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى، بحضور ومشاركة آباء كنيسة مارجرجس بالشاطبى بالإسكندرية، هدايا وشهادات مسابقة «كتاب مفتوح في كل بيت»، والتي نظمتها دار الكتاب المقدس على مستوى الكرازة كلها لتشجيع الأسر على قراءة ودراسة الكتاب.

وقال الوكيل البابوى إن كنيسة مارجرجس بالشاطبى تميزت بشكل كبير في المسابقة، حيث اشترك في المسابقة حوالي ٥٠٠ اسرة منهم عدد كبير من شعب الكنيسة وخارج مصر، كما شارك أيضًا عدد من آباء الكنيسة في المسابقة للاستفادة ولتشجيع شعبهم.

وأوضح أن الكنيسة قامت بعمل ملخص لكل أصحاح في أسفار المسابقة بصوت احد آباء الكنيسة على الموقع الالكتروني للكنيسة فأصبح محفوظًا للأجيال.

الوكيل البابوى فى الاسكندرية يُسلّم الفائزين بمسابقة "كتاب مفتوح فى كل بيت" هدايا وشهادات تقدير (صور)

الوكيل البابوى فى الاسكندرية يُسلّم الفائزين بمسابقة "كتاب مفتوح فى كل بيت" هدايا وشهادات تقدير (صور)

الوكيل البابوى فى الاسكندرية يُسلّم الفائزين بمسابقة "كتاب مفتوح فى كل بيت" هدايا وشهادات تقدير (صور)

الوكيل البابوى فى الاسكندرية يُسلّم الفائزين بمسابقة "كتاب مفتوح فى كل بيت" هدايا وشهادات تقدير (صور)