شعراوي: «صوتك مسموع» تتلقى 562 شكوى خلال إجازة العيد.. وحل 76% منها

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تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود مبادرة «صوتك مسموع»، التابعة للوزارة لحل شكاوي المواطنين بالمحافظات، خلال الفترة من 17 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري الخاصة بإجازة عيد الأضحى المبارك، وهو الأسبوع الـ143 للمبادرة منذ إطلاقها بالوزارة في أكتوبر 2018.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، إن المبادرة تلقت نحو 2755 رسالة، تضمنت 562 شكوي، حيث تم الرد على 429 شكوى منها بنسبة 76.3%، وجاري حل 133 شكوي بالتنسيق مع المحافظات، مشيرا إلى أن أكثر الشكاوي الواردة خلال أسبوع العيد هي القمامة وبلغت 316 شكوى، ثم الإشغالات 189 شكوى، ومخالفات البناء 17 شكوى، ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 17 شكوى، بالإضافة إلى عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين فيما يخص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم توجيهها إلى القطاع المختص بالوزارة للرد عليهها بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية.

واستعرض مجموعة من الشكاوي والاستغاثات التي تلقتها المبادرة خلال أسبوع أجازة العيد حيث نجحت الوزارة في حل العديد من تلك الشكاوي مما لاقى اشادة واستحسان من المواطنين بمختلف المحافظات، ومن تلك الشكاوي قامت المبادرة بالتواصل مع الجهات التنفيذية بقنا وشركة المياه والصرف الصحى لحل مشكلة إصلاح كسر ماسورة مياه بقرية الطويرات التابعة لمركز قنا ليلة عيد الأضحى، كما تواصلت المبادرة مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة لحل مشكلة تراكم كميات من القمامة والمخلفات بشارع الهرم، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وسيارات رفع القمامة والمخلفات وحل المشكلة.

كما تواصل مسؤولي «صوتك مسموع»، مع الجهات التنفيذية بمحافظة بنى سويف لحل مشكلة من أحد المواطنين تراكم القمامة والمخلفات بشارع الرى بمركز ببا، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات القمامة وإزالة المخلفات، كما تلقت المبادرة شكوي من المواطنة إيمان شعبان مقيمة بحدائق الأهرام بالجيزة من وجود شادر صغير للأضاحي في حرم الطريق بمنطقة (ص)، وعلى الفور تم توجيه حملة من الجهة المعنية بحى الهرم ورفع المخالفات والإشغالات على الفور، كما تلقت شكوي من المواطن باسم أحمد سعيد بقيام محل جزارة بشارع الهرم بالجيزة بذبح الخراف والماشية خارج السلخانة والمجازر الحكومية بالمحافظة، وتم على الفور إرسال حملة وتحرير محضر بالمخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ورفع المخالفات.

كما تلقت المبادرة شكوي من أحد المواطنين بمدينة بنها بالقليوبية من قيام كافيتريا لقيامه بتقديم الشيشة للمواطنين وإحداث إزعاج وضوضاء ومخالفة مواعيد غلق وفتح المحلات، على الفور تم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية وتوجيه حملة من الإشغالات بمدينة بنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقهى ومصادرة الشيشة.

كما تلقت المبادرة شكوي بقيام أحد المواطنين بمركز أرمنت بالأقصر بالتعدى بالبناء على أرض زراعية لتبويرها، وعلى الفور توجهت حملة من مجلس المدينة وإزالة التعديات.

ومن محافظة دمياط تلقت المبادرة شكوي لمواطن من منطقة نزلة سمير السلخ بمدينة دمياط بقيام أحد المواطنين بإقامة جراج مخالف، وتم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والدفع بحملة من مجلس المدينة وغلق الجراج ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تلقت شكوى من المواطن محمد الزاهد مقيم بمدينة عزبة البرج بسبب انقطاع المياه بصورة مستمرة خلال أيام العيد، وتم التواصل مع المحافظة حيث تبين وجود كسر في الخط الرئيسى وتم الدفع بالجهات المعنية بالإصلاح لسرعة عودة المياه بصورة طبيعية وتم ضخ المياه وإنهاء إصلاح الكسر.

ومن محافظة الغربية تلقت شكوي من أحد المواطنين لقيام جاره ببناء سلم لمنزله والتعدي على الطريق العام بقرية أبيار بمركز كفر الزيات، وتم التواصل مع المحافظة وإزالة جميع الإشغالات التي تم إثارتها في الشكوي.

كما تلقت شكوي من المواطنين بالقاهرة بوجود موقف عشوائي للسيارات الأجرة في نفق كارفور المعادي بالقاهرة مما يتسبب في تعطل حركة المرور بتلك المنطقة، حيث تم على الفور إزالة الموقف واخلاء الموقف وتعيين قوة من المرور ومتابعة من حي البساتين.

وفي الإسكندرية تلقت «صوتك مسموع»، شكوى من بعض سكان شارع الزهور بالهانوفيل من عدم إضاءة الشارع مما يتسبب في خطورة على السكان والأطفال والسيدات خلال سيرهم في الشارع ليلاً، وعلى الفور تم التواصل مع الجهات التنفيذية بالمحافظة وإنارة الشارع بالكامل.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود التي بذلها جميع العاملين بالمبادرة بالوزارة وفرق المحافظات خلال أجازة عيد الأضحى، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع شكاوي المواطنين وحلها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأعلن الووير، أن عدد الرسائل التي وردت المبادرة منذ إطلاقها بلغت حوالى 353480 رسالة منها 67075 شكوي وتم حل حوالى 64424 شكوي بنسبة 96% وجارى حل 2651 شكوي، موجها القيادات المحلية بالمحافظات وفرق عمل صوتك مسموع بضرورة التأكد من حل الشكاوي الواردة من المواطنين بشكل جذري، وعدم عودتها مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» عن طريق رقم «الواتس أب» (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg).