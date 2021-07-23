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تنفيذ 2159 حكماً قضائيًّا متنوعة في حملة أمنية بالقليوبية

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تنفيذ 2159 حكماً قضائيًّا متنوعة في حملة أمنية بالقليوبية تنفيذ 2159 حكماً قضائيًّا متنوعة في حملة أمنية بالقليوبية

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قامت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2159 حكماً قضائيًّا متنوعة، خلال حملة أمنية بدائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام بنطاق محافظة القليوبية، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث تنفيذ الأحكام يفيد بقيام حملة مكبرة لضبط الهاربين من الأحكام، أسفرت عن تنفيذ 2159 حكماً قضائيًّا متنوعة، كما أسفرت الحملة عن ضبط 3 عاطلين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وضبط 2 قطعة سلاح أبيض، وضبط 1 متهم مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا، وضبط 1 مراقب هارب، وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.

المصرى اليوم

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