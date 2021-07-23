تعرف علي الأسباب الحقيقية وراء زيادة سعر البنزين اليوم (التفاصيل)

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قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر يونيه الماضى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلي وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2021 حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً .

وأوضح أعضاء اللجنة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع الأسعار وبرروا أسباب هذا القرار في التوقيت الحالي والذي يتم تطبيقه بداية من اليوم ولمدة 3 أشهر مقبلة ليتم مراجعة القرار مرة أخرى ومراجعة عناصر اتخاذ القرار بزيادة الأسعار أو تثبيتها أو تخفيضها بناء عليها .

تعرف على اسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة :

ارتفعت أسعار البنزين الثلاثة بداية من اليوم بناء على قرار اللجنة الخاصة بمراجعة أسعار المنتجات البترولية حيث سجل سعر البنزين 80 نحو 6.75 جنيه للتر و8 جنيه للتر البنزين 92 و9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر بيع المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن .

اسباب زيادة أسعار البنزين اليوم :

استعرضت اللجنة المختصة بتسعير المواد البترولية بصورة تلقائية متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة خلال أبريل / يونيو 2021، واللذان يعتبران أهم مؤثرين ومُحددين لتكلفة اتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى .

و جاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم مثل التذبذب الشديد في الأسعار العالمية وفقاً لما يراه العالم من أحداث مختلفة مثل ( كوفيد – 19 ) وتخفيض إنتاج .

معدل الزيادة في الأسعار العالمية لخام برنت:

أسفرت المعادلة عن زيادة في سعر خام برنت 12 % وثبات في سعر الصرف وبتطبيق المعادلة السعرية بحد أقصى 10 % رأت اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية بالنسبة لفيروس (كوفيد- 19 ) وكذلك التذبذب الشديد في أسعار خام برنت نتيجة العرض والطلب على الاستهلاك، قامت اللجنة بمراجعة التكلفة خلال العام المالى 2020 / 2021 .

وفى ضوء العوامل السابق الاشارة إليها عاليه أوصت اللجنة بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرش للتر وثبات أسعار السولار لما له من تأثير مباشر وغير مباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الغذائية وكذلك ثبات أسعار المازوت المورد للأنشطة الصناعية .