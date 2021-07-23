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تستطيع استقبال تردد بين سبورت beIN sport HD المفتوحة المجانية على تردد بإشارة عالية قوية و في جودة عالية على نايل سات وسهيل سات وعبر الرسيفر العادي SD و HD .

التردد: 11052

القمر الصناعي القناة: نايل سات

معامل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ:3/4

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ويبث تردد قناة Bein sport المفتوحة على الترددات التالية:

beiN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 11054 H 27500

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أوليمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد .

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي .

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر .

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الأوليمبي ضد الأرجنتين في أوليمبياد طوكيو؟.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أوليمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأوليمبي عبر قنوات المجموعة وقررت بين سبورت إذاعة مباريات مصر والسعودية فى منافسات كرة القدم على القناة المفتوحة .

القناة الناقلة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في الأوليمبياد وفعاليات مصر في البطولة هى beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أوليمبياد طوكيو؟



موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في أوليمبياد طوكيو 2021 الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً.

موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أوليمبياد طوكيو 2021 الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً.

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