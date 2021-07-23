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تموين المنيا: حصر مخزون الوقود قبل تطبيق الأسعار الجديدة والمحافظ لا زيادة بأجرة الركاب 

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تموين المنيا: حصر مخزون الوقود قبل تطبيق الأسعار الجديدة والمحافظ لا زيادة بأجرة الركاب  تموين المنيا: حصر مخزون الوقود قبل تطبيق الأسعار الجديدة والمحافظ لا زيادة بأجرة الركاب 

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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، تم حصر كميات الوقود الموجود داخل جميع محطات الوقود، قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة، والمتعلقة برفع البنزين بجميع انواعة ب 25 قرش للتر الواحد، لتصبح 6،75 قرش للتر بنزين 80، و8 جنيهات للبنزين 95، و9 جنيهات للبنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6,75 جنية للتر .

وشدد «يوسف» على الالتزام بالأسعار الجديدة دون تجاوز، محذرا من التلاعب في بيع الوقود للمواطنين، وإحالة للمخالفين للنيابة العامة .

من جانبه أكد المحافظ اللواء أسامة القاضي، استقرار تعريفة نقل الركاب، دون زيادة. محذرا السائقين من تجاوز تحصيل مبالغ زائدة من المواطنين .

المصرى اليوم

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