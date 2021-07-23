بيطري الشرقـية: ذبح 2223 أضحية بالمجازر المعتمدة خلال أيام العيد

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قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية قامت بالإشراف على أعمال ذبح ٢٢٢٣ أضحية، منها ٩٦٨ أبقار و٤٦٣ جاموس و٤٦٣ ضأن و١٧٩ ماعز و١٤٥ جمال، وذلك على مدار أيام عيد الأضحي المبارك، وأنه تم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن المجازر الحكومية بالمحافظة شهدت إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الأيام الثلاثة الماضية، وقد حرص المضحين على اصطحاب أطفالهم لإحياء سنة الذبح في جو من البهجة والاحتفال بالعيد، خاصة بعد قرار محافظ الشرقية بأن يكون الذبح بالمجان للمواطنين والجمعيات الأهلية، والذي أشاد به المواطنين وكذلك حملات التوعية البيطرية، والتي قدمتها إدارة الإرشاد البيطري قبل العيد من خلال الندوات واللقاءات المباشرة مع المواطنين وتوعيتهم بضرورة ذبح الأضاحي داخل المجازر المعتمدة وعدم الذبح في الشوارع والطرقات، حفاظا على سلامة لحوم الأضاحي والبيئة من التلوث، وتلاقي التعرض للغرامة المالية للمخالفين .



وأضاف قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية ،وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية، بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية، وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.



ومن جانبه أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري، خلال أيام عيد الأضحي المبارك، والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.