الموافقة على تنفيذ 82 مشروعًا زراعيًا بمدينة نخل بقيمة 984 ألف جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة بشمال سيناء على تنفيذ 82 مشروعًا زراعيًا في مركز ومدينة نخل بوسط سيناء بقيمة 984 ألف جنيه.

وأكد أسامة الشريف، مدير عام الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية بديوان عام المحافظة، على موافقة الصندوق على تنفيذ 82 مشروعًا زراعيًا في مركز ومدينة نخل بوسط سيناء بقيمة 984 ألف جنيه.

وأضاف الشريف، أنه بالفعل تم تنفيذ 61 مشروعًا زراعيًا بمدينة نخل بقيمة 726 ألف جنيه، لافتًا إلى متابعة الصندوق لتنفيذ باقي المشروعات التي وافق عليها خلال الفترة الماضية.

يُذكر أن الصندوق الدوار للتنمية الاقتصادية وترشيد الطاقة للمشروعات في محافظة شمال سيناء وافق على تمويل 661 مشروعًا متنوعًا بالمحافظة، بقيمة بلغت 7.2 مليون جنيه.

كما يُذكر أن الصندوق الدوار للتنمية وترشيد الطاقة التابع للإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية في محافظة شمال سيناء يعمل تحت إشراف ورعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ويترأس مجلس إدارته عبدالعال البدرى، السكرتير العام المساعد للمحافظة.