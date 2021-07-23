«زي النهارده».. وفاة ملك المغرب الحسن الثاني 23 يوليو 1999

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يمكن تحديد أربع نقاط بارزة في الحياة السياسية لملك المغرب الحسن الثانى وهى قضية الصحراء الغربية، ومحاولات اغتياله المستمرة، وملف حقوق الإنسان، وأخيرا السعى الدائم إلى تحقيق توازن سياسى بالمغرب والحسن الثانى مولود في الرباط في 9 يوليو 1929، وبدأ مسيرته السياسية إثر وفاة والده محمد الخامس في 26 فبراير1961حيث تم تنصيبه ملكا يوم 3 مارس 1961 بوصفه الأكبر سنا بين أبناء محمد الخامس درس الحسن الثانى القانون بالرباط وحصل على الإجازة فيه بمدينة بوردو الفرنسية.كان من أبرز المشاكل التي واجهها قضية الصحراء الغربية، ففى عام 1975 أعلن الملك الحسن عن حق المغرب في الصحراء الغربية الواقعة يومئذ تحت سيطرة الاستعمار الإسبانى وقرر الملك إطلاق المسيرة الخضراء تجسيدا لمغربية الإقليم الصحراوى، فضمت تلك المسيرة 530 ألف مغربى اجتازوا حدود الصحراء الغربية يرفعون القرآن الكريم والعلم المغربي وكان الملك الحسن قد صرح فى27 سبتمبر1983 بأنه مستعدلإجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء وأدت تحركاته الدبلوماسية المكثفة لإبرام اتحاد مع ليبيا وقع بموجبه العقيد القذافى في 1984«اتفاقية وجدة» وتخلت ليبيا عن دعم البوليساريو غير أن الملف الصحراوى المعقدظل مهيمنا على العلاقات المغاربية بدول الجوار ويذكر أن الحسن الثانى قد تعرض لست محاولات اغتيال أثناء فترة الحكم،خرج سالما منها جميعا ومن هذه المحاولات كانت محاولة «الصخيرات» ومن بعدها محاولة «القنيطرة» من أبرز ما واجهه الملك الحسن. ففى عام 1971 وأثناء حفل بهيج لتخليد الذكرى الـ42 لميلاد الحسن الثانى ببلدة الصخيرات الواقعة قرب الرباط العاصمة، هاجم 1400 جندى الحفل مخلفين 100 ضحية من بينهم سفير بلجيكا في المغرب، كما جرح أكثرمن 200ونجا الملك الحسن عندما اختفى في أحد جوانب المكان،وقد سحقت قواته المواليةالمتمردين في الساعات نفسها التي تلت الهجوم.وبعد أقل من سنة من محاولة الصخيرات وعند رجوع الملك من زيارة لفرنسا، تعرضت طائرته لهجوم من أربع طائرات مقاتلة من نوع إف/5 في محاولة اغتيال من تدبيرقوات الطيران المغربية، فهبطت طائرة الملك اضطراريا بمطار القنيطرة مما دفع المقاتلات إلى قصف المطارولم يتوقف القصف إلا بعد إعلان الملك نفسه وبصورة تمويهية أنه قد مات وأن محاولة اغتياله نجحت وقد تم اعتقال الانقلابيين وأعدموا،كما أعدم في ظروف غامضة محمد أوفقير وزير الداخلية لاتهامه بالضلوع في المحاولة. وقد توفى الحسن الثانى في الرباط يوم الجمعة «زي النهارده»فى23 يوليو 1999 إثر نوبة قلبية حادة وحضر جنازته ممثلو أكثر من 60 دولة.