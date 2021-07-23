أخبار عاجلة

«شغلهم مش مفهوم».. وزير قطاع الأعمال يكشف عن إلغاء بعض المناصب والوظائف -
كريم شحاتة: أتمنى فوز الزمالك بالدوري.. وشغلي مع البنك الأهلي «الأهم» -
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة -
وزارة الصحة: خروج 560 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات -
رئيس الحكومة الليبية: مستعدون لتأمين الانتخابات.. وملتزمون بدعم «المفوضية العليا» -
بيومي فؤاد يكشف تفاصيل أزمته الصحية -
«خد لاعب مع المنتخب تخليص حق وسداد دين».. إبراهيم سعيد يوجه رسالة غامضة -
ارتفاع جديد في الإصابات والوفيات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
الولايات المتحدة.. ضحايا جرائم القتل في واشنطن 3 أضعاف ضحايا كورونا -
"النامي" معلقًا على "الإخوان": كروتكم احترقت وبضاعتكم ردت إليكم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد آدم: « أصبحت إمبراطورية.. ولولا ثورة 30 يونيو كنت انتحرت» ()

Print
أحمد آدم: «مصر أصبحت إمبراطورية.. ولولا ثورة 30 يونيو كنت انتحرت» (فيديو) أحمد آدم: « أصبحت إمبراطورية.. ولولا ثورة 30 يونيو كنت انتحرت» ()

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الفنان أحمد آدم إنه كان متأكدا في 30 يونيو من أن الشعب المصرى سيثور ضد الإخوان، مشددا على أنه «لو محصلتش الثورة كنت انتحرت، ومصر باقية حتى آخر يوم في الحياة».

أضاف آدم في لقائه مع برنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه عايش عصرا مسرحىا مزدهرا، وكان هناك 20 مسرحية في الموسم لكبار النجوم.

تابع: "كان فيه منافسة كبيرة، ومكناش بناخد إجازة، بس معرفش إيه اللى حصل فجأة، دلوقتى مفيش رواية بتقعد أكتر من 15 ليلة عرض، زمان كان سهل إن المنتج يعمل دعاية على القناتين الأولى والثانية، لكن دلوقتى صعب".

وطالب آدم بدعم الدولة للمسرح قائلا: "المسرح محتاج رعاية من الدولة، ومشاكل المسرح معروفة وحلولها معروفة، ومصر أصبحت إمبراطورية مفيش حاجة بتحصل في المنطقة العربية إلا بإذن منها، والفن لابد أن يكون إمبراطورية أيضا، فالأمريكان معملوش حاجة غير إنهم عملوا سينما مخوفين بها العالم».

وأشار أحمد آدم إلى أنه تأثر برموز مسرحية عديدة، وأكثر من تأثر به الفنان سمير غانم خاصة أنه شاهد مسرحية «موسيقى في الحى الشرقى»، فتأثر به للغاية بالإضافة إلى الأستاذ عبدالمنعم مدبولى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

الصحة: إجمالي وفيات كورونا في مصر 16535 حالة

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

رد ناري من القيعي ضد ميدو .. فيديو

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو)

وزير قطاع الأعمال يكشف تفاصيل مشروع «جسور» (فيديو)

وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو)

وزير قطاع الأعمال: افتتاح 5 محلات جديدة تابعة للغزل والنسيج (فيديو)