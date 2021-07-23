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قال الفنان أحمد آدم إنه كان متأكدا في 30 يونيو من أن الشعب المصرى سيثور ضد الإخوان، مشددا على أنه «لو محصلتش الثورة كنت انتحرت، ومصر باقية حتى آخر يوم في الحياة».

أضاف آدم في لقائه مع برنامج «مساء DMC» الذي يقدمه الإعلامى رامى رضوان، أنه عايش عصرا مسرحىا مزدهرا، وكان هناك 20 مسرحية في الموسم لكبار النجوم.

تابع: "كان فيه منافسة كبيرة، ومكناش بناخد إجازة، بس معرفش إيه اللى حصل فجأة، دلوقتى مفيش رواية بتقعد أكتر من 15 ليلة عرض، زمان كان سهل إن المنتج يعمل دعاية على القناتين الأولى والثانية، لكن دلوقتى صعب".

وطالب آدم بدعم الدولة للمسرح قائلا: "المسرح محتاج رعاية من الدولة، ومشاكل المسرح معروفة وحلولها معروفة، ومصر أصبحت إمبراطورية مفيش حاجة بتحصل في المنطقة العربية إلا بإذن منها، والفن لابد أن يكون إمبراطورية أيضا، فالأمريكان معملوش حاجة غير إنهم عملوا سينما مخوفين بها العالم».

وأشار أحمد آدم إلى أنه تأثر برموز مسرحية عديدة، وأكثر من تأثر به الفنان سمير غانم خاصة أنه شاهد مسرحية «موسيقى في الحى الشرقى»، فتأثر به للغاية بالإضافة إلى الأستاذ عبدالمنعم مدبولى.