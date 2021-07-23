هند ظاظا ..المضرب الذي ينبض بالتحدي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أصبحت السورية هند ظاظا ضمن أشهر المشاركات في فاعليات أولمبياد طوكيو 2020 بفضل صغر سنها (12 عام ونصف) وموهبتها الفازة في لعبة تنس الطاولة.

وجاءت ظاظا ببريق نافس في توهجه شعلة الحدث الرياضي التاريخي، فبرغم حياتها القصيرة إلا أنها واجهت الكثير من التحديات والصعوبات وفي مقدمتها الموت والانفجارات.

لجأت هند ظاظا إلى كرة المضرب كحيلة للهروب من الأوضاع السيئة في سوريا والخوف الذي يحيطها،واظهرت تفوقاً كبيراً رغم قلة الإمكانيات وهو ما استدعى والدها للعناية بها وتنمية مهارتها.

السورية هند ظاظا

وتعليقاً على نشاتها تقول ظاظا لصحيفة ماركا الإسبانية «وجدت في لعبة تنس الطاولة وسيلة للهروب من الحرب في بلدي، حينما بدأت في ممارسة اللعبة، على الرغم من انقطاع الكهرباء بصورة مستمرة، بجانب ضعف الامكانيات والتدرب في غرفة بها أربعة طاولات متهالكة وأرضية مهتزة».

وأكدت أنها تحافظ على حصصها التدريبية يومياً لمدة 3 ساعات وتأمل في التألق خلال فاعليات أولمبياد طوكيا ومواصلة العمل حتى التتويج بميدالية في أولمبياد باريس 2024 المقبلة.

وتعتبرالانجازات المحلية هي المحطة الاولى في طريق ظاظا نحو النور حيث فازت ببطولة تنس الطاولة السورية في 4 مراحل سنية مختلفة وهو ما دفع اللجنة الأولمبية الصينية إلى دعمها والحرص على تواجدها في أولمبياد طوكيو.

وظهرت صاحبت الـ12 عام بأداء قوي مميز خلال المنافسات القارية وتمكنت من هزيمة اللاعبة اللبنانية ماريانا سهاكيان البالغة 42 عاما بأربعة أشواط مقابل 3 واحراز ذهبية غرب آسيا.

ويشارك 5 لاعبين سوريين إلى جانب هند ظاظا في أولمبياد طوكيو وهدفهم نحو تحقيق ميدالية رابعة في تاريخ سوريا خاصة وأن الانجاز الاخير مر عليه نحو 17 عاماً.